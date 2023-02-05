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5 февраля 2023, 08:07 Источник: Свободная Пресса

MOD Russia / globallookpress.com

За последние сутки со стороны Вооруженных сил Украины территория ДНР была обстреляна 46 раз. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно информации, которую передает издание «Свободная Пресса», выпущенные украинскими военными снаряды упали в следующих населенных пунктах: Горловка, Донецк, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Минеральное и Карло-Марксово.

Также сообщается о гибели двух мирных жителей и ранении четверых гражданских.