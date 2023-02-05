Премьер Израиля Нетаньяху сообщил, что в отношениях с Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет обе стороны

Руководитель израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху сообщил, что в отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным нашел компромисс, удовлетворяющий обе стороны. Об этом информирует ТАСС.
«Нетаньяху рассказал, что в отношениях с Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет обе стороны», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Также премьер отметил, что еврейское государство не хочет инцидентов между военными Израиля и РФ в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.
Как сообщалось ранее в воскресенье, Биньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что он изучит возможность передачи вооружений Украине с учетом национальных интересов своей страны.