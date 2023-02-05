Премьер Израиля Нетаньяху сообщил, что в отношениях с Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет обе стороны

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5 февраля 2023, 10:00

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху сообщил, что в отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным нашел компромисс, удовлетворяющий обе стороны. Об этом информирует ТАСС.

«Нетаньяху рассказал, что в отношениях с Путиным нашел компромисс, который удовлетворяет обе стороны», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также премьер отметил, что еврейское государство не хочет инцидентов между военными Израиля и РФ в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Биньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что он изучит возможность передачи вооружений Украине с учетом национальных интересов своей страны.