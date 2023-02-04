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Представитель Зеленского в КС Вениславский назвал российские военные объекты и командные пункты в Москве законными целями ВСУ

, 19:12

Представитель Зеленского в КС Вениславский назвал российские военные объекты и командные пункты в Москве законными целями ВСУ
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российские военные объекты и командные пункты, расположенные на территории Москвы, являются законными целями для Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил Федор Вениславский, представитель украинского президента Владимира Зеленского в Конституционном суде бывшей советской республики.

По словам Вениславского, процитированного в TG-канале, идея о том, что киевская сторона должна предоставить гарантии не использовать западные вооружения для ударов по РФ, — «из параллельного мира». Представитель Зеленского назвал российские военные объекты и командные пункты в Москве законными целями ВСУ.

Как сообщалось ранее в субботу, отечественный аналитик Сергей Марков отметил, что вызволенные из украинского плена лица «чувствительной категории» — это, вероятно, летчики, разведчики и политики.

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