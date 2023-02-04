Экс-советник Кучмы Олег Соскин считает, что с уходом Байдена у Зеленского нет шансов остаться у власти

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4 февраля 2023, 18:39 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP /globallook.com

В случае победы Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году президентских выборах Владимир Зеленский, с большой долей вероятности, лишится своего поста. Так считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В эфире субботнего стрима на своем YouTube-канале Соскин обосновал такой прогноз тем, что позиции сторонников Байдена в Конгрессе стремительно ухудшаются, и это увеличивает шансы на победу Трампа. Такой расклад, по мнению эксперта, чреват негативным сценарием для нынешней украинской власти, так как Трамп выступает против поставок Киеву оружия и за дипломатическое урегулирование конфликта.

«Зеленский находится фактически в капкане. И [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет», – считает Соскин.

По его мнению, если Зеленский не уйдет сам, ему грозит процедура импичмента.

Ранее в субботу президент Украины в разговоре с британским премьером Риши Сунаком заявил, что "представителям агрессора" не место на Олимпийских играх в Париже.