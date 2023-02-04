Захарова, отвечая на призыв Кулебы не пустить россиян на ОИ, предположила, что Зеленский специально отправил на убой своих атлетов

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4 февраля 2023, 18:26

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на призыв главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы не пускать россиян на Олимпийские игры, высказала предположение, что президент Владимир Зеленский специально отправил на убой своих атлетов.

Спикер отечественного МИД прокомментировала в Telegram-канале заявление Кулебы, который призвал Международный олимпийский комитет не допустить участия россиян в соревнованиях, мотивируя это тем, что среди погибших в ходе боевых действий есть украинские спортсмены.

Захарова выразила мнение, согласно которому «бункерный Зеленский попал между молотом и наковальней» и политику не остается ничего другого, кроме убийства собственных граждан.

«Сначала специально отправил на убой спортсменов, теперь, потирая ладошки, считает “спортивные” потери и спекулирует на их крови?» — говорится в публикации российского дипломата.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, бывший советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор озвучил точку зрения о том, что Москва не остановится, пока не уничтожит украинскую армию, которая представляет угрозу для России.