Бывший посол ЛНР Мирошник: США растоптали право частной собственности, передав Украине активы, конфискованные у Малофеева

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4 февраля 2023, 17:18 Источник: ТАСС

Родион Мирошник. Фото: Telegram/t.me/miroshnik_r

Соединенные Штаты, передав Киеву средства, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева, растоптали право частной собственности, которое всегда горячо отстаивали. Об этом в интервью ТАСС заявил в субботу бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ранее в субботу стало известно, что, по решению суда, конфискованные у Малофеева активы в размере 5,4 млн долларов США, переведены Украине.

«Этим прецедентом США открыли ящик Пандоры, откровенно растоптав право частной собственности, которое так рьяно защищали последние пару столетий», - заявил Мирошник.

По его мнению, это решение США «развязало руки» России, которая может поступать аналогично с собственностью американских граждан и юрлиц.

«Эти средства должны направляться на закупку всего необходимого для наших защитников и восстановление разрушенных Украиной по заказу США территорий», - считает Мирошник.