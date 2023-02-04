Экс-госссекретарь США Помпео заявил, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию, если бы в Белом доме в 2022 году находился Трамп

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4 февраля 2023, 15:24

Майкл Помпео. Фото: Dimitrios Karvountzis/globallook.com

Владимир Путин не принял бы решение о проведении военной спецоперации в Украине, если бы в 2022 году президентом США был Дональд Трамп. Такое мнение в интервью Би-би-си в субботу высказал бывший госсекретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео.

«Администрация Трампа знала, как сдерживать наших противников», - заявил он.

Помпео также провел аналогию между тем, как нарастала напряженность в отношениях России и США перед началом СВО, с нынешним развитием отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее экс-госсекретарь говорил, что не исключает своего участия в качестве кандидата в следующих президентских выборах. В субботнем интервью Би-би-си он вновь сказал о возможном участии в выборной гонке.