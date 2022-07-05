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Экс-госсекретарь США Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента страны

, 21:00 Источник: РИА "Новости"

Экс-госсекретарь США Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента страны
экс-госсекретарь США Майк Помпео, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео допустил, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов от республиканской партии на выборах, которые пройдут в 2024 году.

Майк Помпео, отвечая на вопрос журналистов, будет ли он баллотироваться на пост президента США республиканцев, даже если Дональд Трамп также будет пробовать свои силы, экс-госсекретарь не исключил этого, подчеркнув, что данное решение будет принято в начале следующего года.

Помпео обратил внимание на то, что в настоящий момент американская экономика находится "в скверном положении".

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