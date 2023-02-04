Офицер разведки морской пехоты США в отставке Риттер заявил, что американские власти создают лишь видимость поддержки Украины

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4 февраля 2023, 14:25 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что поставки американских танков киевскому режиму являются уловкой администрации американского лидера Джо Байдена для сохранения репутации.

Скотт Риттер обратил внимание на то, что малое количество поставляемых украинской стороне танков, а также длительные сроки их отправки не окажут влияние в рамках конфликта в пользу Киева.

Офицер разведки морской пехоты в отставке назвал происходящее политическим прикрытием – американские власти делают это, что иметь возможность посмотреть своим гражданам в глаза и сказать, что они сделали все возможное для помощи Украине, однако этого оказалось недостаточно. "Но факт в том, что мы даже не пытаемся", – заключил Риттер.