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4 февраля 2023, 13:46

Район, где произошел инцидент на «Северных потоках», The Swedish Coast Guard / globallookpress.com

У ФРГ может не хватить решимости публично признать, что газопроводы «Северный поток» подорвали Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения выразил в своем Telegram-канале Родион Мирошник, бывший посол Луганской народной республики в Москве.

Мирошник прокомментировал заявление прокуратуры Германии о том, что у немецкой стороны нет доказательств причастности Российской Федерации к взрывам на «Северных потоках». По словам экс-посла, «это было и ежу понятно».

«Ждем когда хватит сил назвать настоящих исполнителей и заказчиков, которые уже четыре месяца снимают сливки с европейского рынка газа. Но тут решимости может не хватить!» — отметил автор публикации.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому Берлин и весь мир знают, кто в действительности совершил диверсию на «Северных потоках».