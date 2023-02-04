Российский сенатор Пушков: Германия и весь мир знают, кто на самом деле подорвал «Северные потоки»

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4 февраля 2023, 11:20

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

ФРГ и весь мир знают, кто на самом деле подорвал газопроводы «Северный поток». Соответствующую точку зрения выразил представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков.

Отечественный сенатор прокомментировал заявление немецкой прокуратуры о том, что у Берлина нет доказательств причастности Москвы к взрывам на «Северных потоках». Пушков, иронизируя, назвал работу правоохранительных органов Германии «потрясающей по "глубине" и "тонкости" выводов».

«Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале парламентария.

Также он отметил, что ФРГ и весь мир знают, кто в действительности стоит за диверсией на газопроводах.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Алексей Пушков высказал мнение о том, что даже самые большие энтузиасты не решатся ускоренно принять Украину в Европейский союз.