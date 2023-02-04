Глава комитета по законодательству крымского парламента Трофимов: попытка Киева «отбить» полуостров приведет к страшному ответу

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4 февраля 2023, 10:38 Источник: РИА "Новости"

Крым, Server Amzayev/globallook.com

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов в беседе с журналистами заявил, что попытка Украины "отбить Крым" приведет к военному ответу, страшному для Киева.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о планах страны в очень короткие сроки "отбить Крым" обычным наступлением.

Сергей Трофимов отметил в свою очередь, что любая попытка наступления ВСУ приведет к страшному для Киева военному ответу, от которого ему оправиться не удастся.