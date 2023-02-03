Сенатор Цеков считает, что США «блефуют», делая заявления о возможности использования Киевом дальнобойных снарядов по Крыму

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3 февраля 2023, 22:53 Источник: РИА Новости

Сенатор Сергей Цеков. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Заявления Пентагона о том, что США оставляют на усмотрение Киева использование дальнобойных снарядов по Крыму, являются блефом. Такое мнение высказал в беседе с «РИА Новости» сенатор Сергей Цеков.

Ранее в пятницу США объявили об одобрении очередного пакета военной помощи Украине, который включает в себя дальнобойные снаряды. При этом они оставляют на усмотрение Киева использование их по Крыму.

Комментируя это заявление, Цеков напомнил, что Крым хорошо защищен. По его мнению, цель США в том, чтобы запугать Россию и заставить ее сесть за стол переговоров.

«Они хотят своим действиями создать «волну», когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны. <...> Нужно подождать, во что выльются эти заявления», - заявил Цеков.