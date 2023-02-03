Песков в ответ на решение США о поставке Киеву дальнобойных снарядов напомнил о заявлении Путина в Волгограде

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3 февраля 2023, 21:55 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Вашингтона о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, включающем дальнобойные снаряды.

О решении стало известно в пятницу. Речь идет о пакете на 2,2 млрд долларов. В него входят средства ПВО, ракеты большой дальности для систем HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. При этом, как указали в Пентагоне, возможность использования этих снарядов для ударов по Крыму остается на усмотрении Украины.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», - сказал, комментируя решение Вашингтона, Песков.

Выступая 2 февраля на торжествах, приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве, президент РФ Владимир Путин заявил, что России «есть чем ответить» на поставки современного западного оружия Киеву. «И применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать», - добавил он.