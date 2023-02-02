Путин: в случае поставок Киеву западных танков России есть чем ответить - и «применением бронетехники дело не закончится»

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2 февраля 2023, 17:53 Источник: РБК

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

России есть чем ответить на поставки Украине западных танков, и все должны понимать, что применением бронетехники дело не закончится. Об этом сказал, выступая в среду в Волгограде на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что те, кто втягивает Европу и, в частности, Германию в войну с РФ должны понимать, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».

«Мы свои танки к их границе не посылаем, но у нас есть, чем ответить <...> И применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать», — заявил Путин.