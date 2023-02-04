Байден не стал отвечать на вопросы журналистов о том, когда и как он уберет китайский шар-разведчик, и ушел с брифинга

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4 февраля 2023, 09:04

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas/ABACA / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал отвечать на вопросы представителей СМИ о том, когда и как он уберет китайский разведывательный шар, и покинул брифинг. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «RT на русском».

«Байден не стал отвечать на вопросы журналистов о том, когда и как он уберет китайский шар-разведчик, и просто сбежал с брифинга», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, член верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков назвал «показательной деталью» то, что американская сторона опасается сбивать аэростат КНР в воздушном пространстве Штатов.