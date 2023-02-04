Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Пекин готов работать с Москвой для достижения прогресса в отношениях

Аргументы Недели → Политика 13+

4 февраля 2023, 08:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, unsplash.com/photos/jL0tMFYOdBM

В МИД КНР по итогам визита в Россию замглавы Министерства иностранных дел Китая Ма Чжаосюя заявили, что Пекин готов в 2023 году работать с Москвой для достижения нового прогресса в отношениях.

Ма Чжаосюй посетил Россию 2-3 февраля и провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителями Сергеем Вершининым и Андреем Руденко.

Министр иностранных дел КНР отметил, чтр политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином непрерывно углубляется, более того развивается совместная работа в различных областях, а международное сотрудничество становится более тесным. По словам дипломата, Китай готов работать с российской стороной, чтобы способствовать достижению в новом году прогресса в двусторонних отношениях.