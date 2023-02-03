Политолог Марков заявил, что Зеленский готов сдать Бахмут

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3 февраля 2023, 21:04 Источник: Telegram

Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova/

Президент Украины Владимир Зеленский готов сдать Бахмут (российское название Артемовск). Так считает российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, о планах оставления города свидетельствует то обстоятельство, что началась эвакуация гражданского населения из Славянска, находящегося под контролем Украины.

«Киев готовится, что в случае перехода Бахмута к России, фронт может быстро покатиться к Славянску и Краматорску. Там между ними не было опорных пунктов. Поэтому началась эвакуация», - написал Марков в пятницу в своем телеграм-канале.

Ранее в пятницу Зеленский заявил, что «Бахмут никто не отдаст», и пообещал, что Украина будет бороться за город столько, сколько сможет.