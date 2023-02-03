Политолог Гуськова: «Европа все время шантажирует Сербию»

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2023, 16:52 Антон Николаев,

Елена Гуськова считает, что сербские депутаты, поддерживая решения о принятии санкций против России, сигнализируют Западу о своей позиции. Такое мнение эксперт высказала изданию «Аргументы недели».

«Я бы сказала, что большая часть отношений Сербии к России, в создавшейся ситуации, - пророссийские: не вводятся санкции, летают в Европу только сербские самолеты, наше сотрудничество расширяется во всех сферах. Европа все время шантажирует Сербию, выставляет ей условия, при которых главная задача - признать независимость Косова и Метохии. Но и другое условие - выступление против России. Вучич этого не делает. Он все время говорит, что ситуация для Сербии сложная, и как только увеличится давление, то он не знает, что делать. Вучич не может ввести санкции против России, так как 94% населения выступают против санкций. Те депутаты, которые голосуют в парламенте с предложениями поддержать хоть какие-то инициативы Европы, дают сигнал Западу, что есть люди, которые готовы поддержать западную политику, но Вулич не решается на это».

Ранее депутаты Скупщины призвали президента Сербии Александра Вучича ввести хотя бы один пакет санкций, но он этого не сделал.