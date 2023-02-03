Губернатор Забайкалья Осипов: постановление о выплатах до 3 млн рублей за захват Leopard и Abrams

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3 февраля 2023, 16:39 Источник: RT

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах в размере от 100 тысяч до 3 миллионов рублей жителям региона, участвующим в специальной военной операции, за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Об этом пишет RT.

Согласно данному постановлению, российским военнослужащим, проживающих на территории Забайкальского края, участвующим в специальной военной операции, захватившим танк Leopard будет выплачиваться 3 миллиона рублей, за уничтожение танка Leopard любой модификации выплатят 1 миллион рублей.

За захват танка M1 Abrams власти Забайкалья постановили выплатить российским военнослужащим 1,5 миллиона рублей, за уничтоженный Abrams выплаты составят 500 тысяч рублей.



