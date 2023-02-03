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В Херсонской области российские военные уничтожили установку РСЗО HIMARS и три склада с вооружением

, 15:35 Источник: РИА Новости

В Херсонской области российские военные уничтожили установку РСЗО HIMARS и три склада с вооружением
Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили три самоходные машины, пусковую установку системы из США РСЗО HIMARS и склад с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Отмечается, что из самоходок были поражены две артиллерийские установки «Гвоздики» и одна гаубица «Акация». 

Уничтоженные склады с вооружением находились в районе населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение стран Запада о передачи вооружения Киеву объединяет граждан России, а также увеличивает поддержку спецоперации.

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