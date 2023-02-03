Глава Сербии Вучич: решение Запада отправить танки Украине объединило россиян и увеличило поддержку спецоперации

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2023, 14:58

Президент Сербии Александр Вучич, Predrag Milosavljevic / globallookpress.com

Решение западных государств передать танки киевской стороне объединило граждан Российской Федерации и увеличило поддержку специальной военной операции (СВО). Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразил сербский лидер Александр Вучич.

«Сербский президент Вучич считает, что решение Запада отправить танки Украине объединило россиян и увеличило поддержку спецоперации», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков отметил, что Вашингтон отложил предложенный директором ЦРУ Уильямом Бернсом план по Украине, поскольку надеется на военную победу Киева весной-летом.