Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев идею о вхождении Сербии в состав РФ

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3 февраля 2023, 14:09

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Дмитрий Песков не стал обсуждать слова губернатора Курганской области о том, что Сербии нужно присоединиться к ЕАЭС вместо ЕС, а потом войти в состав России.

На вопрос журналистов об отношении к этой идеи в Кремле, Песков ответил, что не будет комментировать данный тезис.

СМИ уведомляли, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил Сербии вступить в Евразийский экономический союз и отказаться от планов присоединиться к Европейскому союзу, а потом войти в состав России.

Ранее сообщалось, что в Кремле объявят, когда обновленная концепция внешней политики России будет одобрена.