Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев идею о вхождении Сербии в состав РФ

Дмитрий Песков не стал обсуждать слова губернатора Курганской области о том, что Сербии нужно присоединиться к ЕАЭС вместо ЕС, а потом войти в состав России.
На вопрос журналистов об отношении к этой идеи в Кремле, Песков ответил, что не будет комментировать данный тезис.
СМИ уведомляли, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил Сербии вступить в Евразийский экономический союз и отказаться от планов присоединиться к Европейскому союзу, а потом войти в состав России.
Ранее сообщалось, что в Кремле объявят, когда обновленная концепция внешней политики России будет одобрена.