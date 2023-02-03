NRK: Норвегия закупит у Германии 54 танка Leopard

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3 февраля 2023, 14:04 Источник: РИА Новости

Норвегия закупит у Германии танки Leopard в количестве 54 штук. Об этом сообщила норвежская телерадиовещательная компания NRK со ссылкой на неназванные источники.



По сообщению телекомпании, премьер-министр Йонас Гар Стёре подтвердил закупку Норвегией «54 немецких танка типа Leopard с возможностью покупки еще 18 танков».



Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам ранее объявил о намерении страны направить немецкие танки на Украину.

Остаётся пока неизвестным количество техники, которое Осло готово направить для Киева.



