NRK: Норвегия закупит у Германии 54 танка Leopard

Норвегия закупит у Германии танки Leopard в количестве 54 штук. Об этом сообщила норвежская телерадиовещательная компания NRK со ссылкой на неназванные источники.
По сообщению телекомпании, премьер-министр Йонас Гар Стёре подтвердил закупку Норвегией «54 немецких танка типа Leopard с возможностью покупки еще 18 танков».
Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам ранее объявил о намерении страны направить немецкие танки на Украину.
Остаётся пока неизвестным количество техники, которое Осло готово направить для Киева.