Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что с вечера четверга ВСУ стягивают резервы под Артемовск

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3 февраля 2023, 09:09 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ximena Borrazas/globallook.com

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил в беседе с журналистами, что киевские власти с вечера четверга, 2 февраля, начали в спешке стягивать под Артемовск дополнительные резервы.

Игорь Кимаковский уточнил, что в настоящий момент отвода солдат ВСУ из Артемовска не наблюдается.

По словам советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики, разведка предоставила информацию о том, что сейчас в Киеве ведется борьба – отводить украинские войска из Артемовска или нет.