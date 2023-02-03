Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что с вечера четверга ВСУ стягивают резервы под Артемовск

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил в беседе с журналистами, что киевские власти с вечера четверга, 2 февраля, начали в спешке стягивать под Артемовск дополнительные резервы.
Игорь Кимаковский уточнил, что в настоящий момент отвода солдат ВСУ из Артемовска не наблюдается.
По словам советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики, разведка предоставила информацию о том, что сейчас в Киеве ведется борьба – отводить украинские войска из Артемовска или нет.