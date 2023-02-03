Группа депутатов Новосибирской области внесла законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово

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3 февраля 2023, 08:53

Фото: Elena Mayorova / globallookpress.com

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области внесли в парламент законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания области.

Группа депутатов из десяти человек внесла вышеуказанный законопроект 2 февраля. Проект предполагает изменить систему избрания глав Новосибирской области и рабочего посёлка Кольцово. В случае принятия новой формы выборов, главы муниципальных образований Новосибирской области будут избираться представительным органом сроком на пять лет.

Ранее Депутаты чеченского парламента предложили дополнить должность главы республики Рамзана Кадырова титулом «отец народа».