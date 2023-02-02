Депутаты чеченского парламента предложили дополнить должность главы республики Рамзана Кадырова титулом «отец народа»

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2 февраля 2023, 21:02 Источник: Парламент Чечни

Рамзан Кадыров. Фото: Telegram/t.me/RKadyrov_95

Депутаты чеченского парламента подготовили законопроект о поправках в конституцию республики, согласно которым должность главы региона дополняется титулом «Мекхан Да» - отец народа. Законопроект опубликован на сайте парламента.

Как следует из законопроекта, одну из поправок предлагается внести в статью 63.

«Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами "Мехкан Да"», — сказано в документе.

В качестве автора документа указаны двадцать депутатов, в том числе спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Напомним, в конце 2021 года глава российского государства подписал указ, запрещающий руководителям регионов называться президентами. Согласно ему, глава Татарстана, например, стал раисом.