Депутаты чеченского парламента предложили дополнить должность главы республики Рамзана Кадырова титулом «отец народа»

Депутаты чеченского парламента подготовили законопроект о поправках в конституцию республики, согласно которым должность главы региона дополняется титулом «Мекхан Да» - отец народа. Законопроект опубликован на сайте парламента.
Как следует из законопроекта, одну из поправок предлагается внести в статью 63.
«Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами "Мехкан Да"», — сказано в документе.
В качестве автора документа указаны двадцать депутатов, в том числе спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Напомним, в конце 2021 года глава российского государства подписал указ, запрещающий руководителям регионов называться президентами. Согласно ему, глава Татарстана, например, стал раисом.