Должность президента Татарстана переименовали в раиса

Аргументы Недели → Политика 13+

23 декабря 2022, 15:19

Парламент Татарстана не дал одобрение на внесение дополнений в конституцию, где, помимо всего, предполагалось переименование президента в главу республики.



Часть депутатов выступала за переименование в «раиса» — так называют президентов в некоторых восточных языках, в том числе и арабском. На русском он назывался бы «главой республики». Другая часть требует оставить название, так как в 1991 году граждане проголосовали за то, чтобы глава государства именовался президентом.



Авторами поправок названы сразу 37 депутатов. Также в тексте конституции планировалось убрать упоминания о разделении полномочий с РФ, статью о гражданстве, пункт, запрещающий становиться президентом человеку, который знает только русский и не знает татарского. Дополнительно поправки должны обнулить сроки нынешнему президенту.



Критики поправки о наименовании «президента» считают, что переименование изменит отношения между РФ и Татарстаном, даст неправильное понимание, на каких условиях регион находится в составе страны. Другие же отмечают, что хотят воспользоваться правом дать главе региона название в соответствии с историческими и национальными традициями Татарстана.