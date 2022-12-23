Должность президента Татарстана переименовали в раиса

Парламент Татарстана не дал одобрение на внесение дополнений в конституцию, где, помимо всего, предполагалось переименование президента в главу республики.
Часть депутатов выступала за переименование в «раиса» — так называют президентов в некоторых восточных языках, в том числе и арабском. На русском он назывался бы «главой республики». Другая часть требует оставить название, так как в 1991 году граждане проголосовали за то, чтобы глава государства именовался президентом.
Авторами поправок названы сразу 37 депутатов. Также в тексте конституции планировалось убрать упоминания о разделении полномочий с РФ, статью о гражданстве, пункт, запрещающий становиться президентом человеку, который знает только русский и не знает татарского. Дополнительно поправки должны обнулить сроки нынешнему президенту.
Критики поправки о наименовании «президента» считают, что переименование изменит отношения между РФ и Татарстаном, даст неправильное понимание, на каких условиях регион находится в составе страны. Другие же отмечают, что хотят воспользоваться правом дать главе региона название в соответствии с историческими и национальными традициями Татарстана.
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