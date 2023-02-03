МИД Франции, отвечая Захаровой, заявил, что Париж и НАТО не находятся в состоянии войны с Россией

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3 февраля 2023, 08:22

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Bulkin Sergey / globallookpress.com

Французское министерство иностранных дел, отвечая официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, указал на то, что Париж и НАТО не находятся в состоянии войны с Москвой. Об этом информирует ТАСС.

«Франция и Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Россией, заявили в МИД республики», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что таким образом Париж отреагировал на слова Захаровой об абсурдности заявления президента Эммануэля Макрона, согласно которому предполагаемая передача киевской стороне западных боевых самолетов не спровоцирует эскалацию.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что, по утверждению издания Neue Zürcher Zeitung, глава ЦРУ Уильям Бернс по поручению американского лидера Джо Байдена предлагал Украине отдать РФ 20% своей территории в обмен на мир.