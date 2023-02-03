Глава МВД Турции Сойлу: «друзья и союзники» пытаются дестабилизировать страну

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3 февраля 2023, 08:43 Источник: Yeni Şafak

Сулейман Сойлу, Anne Pollmann/dpa

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу обвинил некоторые союзные страны в попытке дестабилизации государства и сокрытии данных о прошлогоднем теракте на улице Истикляль в Стамбуле. Слова министра приводит газета Yeni Şafak.

«Некоторые страны, известные как «друзья и союзники», придерживаются позиции: «Что бы ни случилось, лишь бы не стабильная Турция»», - заявил Сойлу. По его утверждению, Стамбул знает, кто притворялся для страны другом, но пытался «укусить … как змея». Как отмечает Yeni Şafak, глава МВД подразумевал США.

Сойлу также подчеркнул, что Турция знает о том, кто стоит за терактом на улице Истикляль, который произошел 13 ноября 2022 года.