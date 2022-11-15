К трагическому происшествию в центре Стамбула

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15 ноября 2022, 21:37 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Улица Истикляль, фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency

Турецкие СМИ и местные власти сообщили о взрыве на одной из центральных улиц Стамбула - «Истикляль» (в переводе означает независимость). Якобы в результате этого происшествия погибло 6 человек, свыше 80 пострадало. Россияне, как и все жители нашей планеты, выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Что может скрываться за этим происшествием?

Истикляль является одним из самых популярных мест в Стамбуле среди туристов. На этой улице расположены магазины многих международных брендов одежды, украшений, аксессуаров, множество кафе и ресторанов преимущественно турецкой и европейской кухонь. Зона пешеходная, однако по улице курсирует исторический трамвай. Многие здания, расположенные на улице, представляют собой памятники архитектуры. Также здесь располагаются генеральные консульства некоторых европейских стран: Франции, Греции, Нидерландов, России, Испании, Швеции и Великобритании.

Как говорится, еще не развеялся дым от взрыва и не увезли с места происшествия всех погибших и пострадавших, а местные органы власти, включая президента Эрдогана, и подконтрольные им СМИ поспешили высказать предположения об очередном теракте и даже причастности к нему членов турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК) или их собратьев из Партии демократического союза Сирии. Якобы организатор теракта прибыл из оккупированного турками уже несколько лет сирийского административного района Африн, а исполнительница - из другого сирийского города Кобани. К слову сказать, представители упомянутых выше курдских организаций поспешили откреститься от этого инцидента, выразив соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Такая ничем неоправданная поспешность турецких властей в оценках данного происшествия и публичном обвинении мнимых организаторов и исполнителей взрыва вызывает сомнения в достоверности информации и объективности будущего расследования. Дело в том, что в предыдущие годы подобные взрывы имели место в Стамбуле и других городах Турции и сценарии их были очень похожи. Сразу же после терактов звучали обвинения в адрес РПК или каких-то мифических молодежных крыльев этой организации типа «Ястребы Курдистана», «Мстители Курдистана», затем проходила волна репрессий против курдов, в том числе и против легальных прокурдских партий и организаций типа парламентской Демократической партии народов, лишались неприкосновенности и арестовывались даже депутаты Меджлиса.

Организаторов и исполнителей взрывов органы правопорядка, как правило, не находили, расследования носили закрытый характер, судебных заседаний и наказаний виновных не было. Это давало повод предполагать, что теракты были организованы в недрах турецких спецслужб или инсценированы ими, чтобы запугать турецкое общество мнимой угрозой и развязать очередную волну репрессий. Вот и сейчас буквально через несколько часов после взрыва появляется подозреваемая женщина с последующими пространными признательными показаниями и стоящий за ней организатор теракта. Как будто бы они выпрыгнули из воображаемой шкатулки или из подвалов турецких спецслужб.

Несколько странным выглядит и выбор места совершения очередного теракта. Хотя на улице Истикляль имели место демонстрации и митинги протеста, но она находится под жестким контролем полиции и спецслужб. Упомянутые выше иностранные дипломатические представительства хорошо охраняются физически и с помощью технических средств (видеокамеры и т.п.), на улице достаточно много полицейских и сотрудников спецслужб в штатском.

Следует также учитывать, что лидер РПК Абдулла Оджалан уже много лет отбывает пожизненное тюремное заключение, а среди функционеров этой партии больше этнических турок, чем курдов, и турецкие спецслужбы довольно жестко контролируют все их заявления и деятельность. Получается, что эта организация давно переродилась и стала детищем и послушным орудием турецких властей. С помощью провокаций от имени РПК Эрдоган и его окружение дискредитируют курдское национальное движение в Турции и Сирии. ВС Турции наносят ракетно-бомбовые удары по северным районам Ирака и Сирии, оккупируют значительные территории САР (район Африн и другие), вторгаются в Иракский Курдистан и провинцию Ниневия (Ирак). Т.е. жупел курдской угрозы служит турецким властям как бы прикрытием и поводом для их все новых репрессий внутри страны и агрессивных действий в сопредельных государствах. Не исключено, что этот взрыв преследовал также целью оказать давление на администрацию США, власти европейских стран, тех же Швеции и Финляндии, чтобы они признали РПК террористической организацией и депортировали ее функционеров в Турцию.

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