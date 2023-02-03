Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала президента Байдена немедленно сбить нависший над США «китайский шпионский шар»

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3 февраля 2023, 08:06

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, Julia Nikhinson - CNP / globallookpress.com

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала американского президента Джо Байдена немедленно сбить нависший над Соединенными Штатами «китайский шпионский шар». Об этом информирует ТАСС.

«Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала Джо Байдена немедленно сбить "китайский шпионский шар"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Грин также отметила, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп «не стал бы терпеть это» и «многие вещи, происходящие с Америкой».

Ранее в СМИ появились сведения, согласно которым военные США последние несколько дней отслеживают полеты разведывательного зонда. В американском министерстве обороны выразили уверенность в том, что воздушный шар запустила КНР.