Военный аналитик Михайлов: производимые на Украине дроны-камикадзе способны пройти через систему ПВО России

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2 февраля 2023, 23:34 Источник: URA.RU

US Navy / globallookpress.com

Собираемые на территории Украины в «полуподвальном порядке» небольшие дроны-камикадзе способны при массированной атаке проходить через российскую систему противовоздушной обороны. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Согласно словам специалиста, для этих беспилотников можно создать условия для преодоления расстояния от нескольких сотен до 600 километров. Он отметил, что если массово запускать с территории Украины эти небольшие дроны, то по ним будут отрабатывать российские комплексы малой дальности, которых где-то может не хватать, поэтому существует риск попадания БПЛА по объектам инфраструктуры России.

Михайлов также добавил, что при наличии точных координат украинские дроны-камикадзе можно навести и на определенный объект.





