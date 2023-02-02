Белый дом считает, что участие российских спортсменов в международных турнирах возможно только в нейтральном статусе

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2 февраля 2023, 22:53 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Chris Kleponis/globallook.com

Официальный Вашингтон выступает за полный запрет использования государственной символики России и Белоруссии во время международных турниров. Участие в них спортсменов этих стран возможно лишь в нейтральном статусе. Об этом заявила в четверг в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отвечая на вопрос о позиции США по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, она заявила, что условием для этого должно быть запрещение использования флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии.

«В случаях, когда спортивные организации и организаторы мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают позволить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в спортивных мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства», - подчеркнула она.