Политолог Светов: США хотят развала России, но ядерный арсенал страны гарантирует ей территориальную целостность

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2 февраля 2023, 20:59 Источник: Подмосковье сегодня

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов Америки желают развала России, но при этом опасаются, что в таком случае ядерный арсенал страны будет некому контролировать. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

Комментируя заявление американского экс-министра обороны Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в сильном правительстве России, которые бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны, специалист отметил, что американцы однозначно не хотят того, чтобы Москва была сильной.

По мнению Светова, Вашингтон желает развала России, но наличие ядерного оружия в стране сдерживает от этого, поэтому американской стороне приходится думать, как «забрать у нас оружие массового поражения».