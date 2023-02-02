Военный эксперт Корнев: Эрдоган зарабатывает финансово и имиджево на украинском конфликте

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2 февраля 2023, 20:34 Источник: Подмосковье сегодня

Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарабатывает как финансово, так и имиджево на украинском конфликте. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Согласно словам специалиста, в мире сформировалось два основных подхода к ситуации вокруг Украины: первый заключается в поставках военной техники Киеву, чтобы страна решала свои проблемы силой, при втором же подходе предполагается, что поставки вооружения провоцируют эскалацию конфликта, поэтому их надо прекратить.

По мнению Корнева, Эрдоган не то чтобы не заинтересован в продолжении конфликта, но при этом позиция Турции заметно отличается от «консолидированной позиции остальных стран НАТО».