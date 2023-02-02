Лавров обсудил с замглавы МИД Китая вопросы взаимного туризма и глобальную повестку дня

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2023, 19:38 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Глава российского МИД встретился в четверг с замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Как следует из сообщения, стороны обсудили как практические вопросы восстановления взаимного туризма, так и глобальную повестку: в частности, многополярность мироустройства.

«Отмечено неприятие конфронтационной политики, попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств, сдерживать их развитие путем введения санкций и другими нелегитимными методами. Подтверждено намерение <...> совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдавии назвало «угрожающей риторикой» слова Сергея Лаврова о том, что эта республика станет «следующей Украиной».