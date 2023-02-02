МИД Молдавии счел «угрожающей риторикой» заявление Лаврова, назвавшего страну «следующей Украиной»

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2 февраля 2023, 16:28 Источник: Новости Молдавии

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) категорически отвергло заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который назвал страну «следующей Украиной». Об этом сообщает ресурс noi.md («Новости Молдавии»).

«Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии», - приводит сайт слова пресс-секретаря МИДЕИ Даниэля Водэ.

Он напомнил, что Молдавия выбрала для себя путь вступления в Европейский союз, и этот выбор поддержан гражданами республики.

«Будем признательны, если все страны мира, в том числе и Российская Федерация, будут уважать решение нашего народа», – подчеркнул представитель МИДЕИ.

Ранее в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Запад приглядывает Молдавию на роль следующей Украины.