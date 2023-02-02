Эксперт Филимонов: Зеленский проводит чистку украинской элиты для недопущения прихода к власти оппозиции

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2 февраля 2023, 19:11 Источник: Подмосковье сегодня

President Of Ukraine / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский проводит чистку среди элит страны на фоне роста недоверия к политическому руководству и для недопущения прихода к власти оппозиции. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал доцент кафедры Государственного управления и политических технологий ГУУ Дмитрий Филимонов.

Согласно словам политолога, изначально на Украине наблюдалась консолидация против России по причине неудач Киева на линии боевого соприкосновения, где и сейчас российские войска «методично продавливают оборону ВСУ».

Однако в настоящее время консолидация в стране сменилась упадком боевого духа украинских военнослужащих, а также снижением уровня доверия к киевскому руководству. На этом фоне оппозиция может попытаться прийти к власти, и именно для недопущения такого сценария Зеленский вынужден проводить чистку элит, «особенно в силовом блоке».