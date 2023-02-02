Политолог Марков: РФ применит ядерное оружие в случае проигрыша

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2023, 18:57 Антон Николаев,

Сергей Марков считает, что эскалация конфликта на Украине примет количественный характер. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Эскалация конфликта будет количественная, но не качественная. Будет больше войск наших задействовано, будет больше ракет, артиллерии. Возможность использования тактического ядерного оружия произойдет только в том случае, если Россия окажется в состоянии близкого военного поражения. Ядерное оружие не будет применено Россией, чтобы выйти победителем в российско-украинском конфликте».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Западом вооружений Украине, и это не только бронетехника.