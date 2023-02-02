Песков пояснил слова Путина о российском ответе на поставки западных танков: «РФ будет полнее использовать свой военный потенциал»

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2 февраля 2023, 18:52

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал, по просьбе журналистов, слова президента РФ Владимира Путина, сказанные во время выступления на концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Российский президент, говоря о поставках Украине западных танков, сказал, что России есть, чем ответить, и при этом «применением бронетехники дело не закончится».

Поясняя эти слова, Песков заявил: «У России глубокий [военный] потенциал, и по мере того как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полно имеющийся у нее потенциал, для того чтобы ответить в ходе специальной военной операции».