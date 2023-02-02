Пашинян заявил, что Россия является ключевым партнером Армении в сфере безопасности

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2 февраля 2023, 18:08 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Россия является ключевым партнером Армении в вопросах безопасности. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян сказал в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в среду, сообщает "РИА Новости".

В беседе с Мишустиным армянский лидер особое внимание акцентировал на проблеме Лачинского коридора, из-за которой, по его словам, в Нагорном Карабахе «развивается гуманитарный кризис». В этом контексте он и заявил о том, что «Российская Федерация - ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения».

Ранее Пашинян призывал РФ инициировать обсуждение на Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора.