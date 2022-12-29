Пашинян призвал РФ инициировать обсуждение в Совете безопасности ООН ситуации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг призвал Россию инициировать обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора, в Совете безопасности ООН.
Никол Пашинян заявил, что блокирование Лачинского коридора – это нарушение шестого пункта трехстороннего заявления глав Армении, Российской Федерации и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.
Армянский премьер отметил, что обязательства по данному пункту возложены на Ереван и Москву. По мнению Пашиняна, в сложившихся условиях российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе и власти РФ, которые взяли на себя обязательства в сфере безопасности, должны выступить с четким разъяснением ситуации.