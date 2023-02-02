Политолог Соин: «В Молдавии готовился антироссийский фронт»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2023, 15:51 Антон Николаев,

Дмитрий Соин считает, что страны Запада хотят включить Молдавию в блок НАТО. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«С момента начала СВО на Украине США и ЕС приступили к подготовке антироссийского фронта в Молдавии. Первые провокации на приднестровской площадке начались еще в конце весны прошлого года. Но на тот период ситуация на Украине не позволяла им активизировать эти действия перевести в горячую фазу, поэтому все было перенесено на начало 2023 года. За этот промежуток высокую активность проявляли посольства США, Великобритании, Румынии, Германии. Немцы даже осуществили поставки бронетехники Молдавии, а НАТО заявил о помощи для перевооружения республики. Санду впервые заявила, что страна может изменить свой нейтральный статус и вступить в некий военный блок. Препятствием ко всему этому является Приднестровье, пророссийская республика. Я считаю, что Лавров исходит из того, что Молдавия будет менять свой нейтральный статус, а позиция Путина сводится к тому, что НАТО не должен расширяться. Это ведет к обострению. Вторая линия обострения - это Приднестровье, т.е., провокации со стороны Украины и Молдавии».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны на роль «следующей Украины» рассматривают Молдавию, президент которой Майя Санду стремится к вступлению в НАТО.