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Еврокомиссия рекомендовала участникам саммита ЕС-Украина в Киеве избегать одежды цвета хаки

, 15:52 Источник: ТАСС

Еврокомиссия рекомендовала участникам саммита ЕС-Украина в Киеве избегать одежды цвета хаки
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine/globallook.com

Накануне саммита Евросоюз-Украина, который стартует в Киеве в пятницу, Еврокомиссия выпустила рекомендацию для его участников, в которой попросила придерживаться официального стиля одежды и избегать костюмов цвета хаки. Об этом написало в четверг издание Politico.

Как полагает издание, такого рода рекомендация связана с тем, что Брюссель хотел бы избежать возможных ассоциаций с президентом Украины Владимиром Зеленским, который с начала спецоперации носит одежду цвета хаки.

«[Зеленский] сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей формой военного времени», - пишет Politico.

Ранее прибывшая в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций ЕС к годовщине начала спецоперации 24 февраля. 

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