Президент Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет

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2 февраля 2023, 14:37

Президент Сербии Александр Вучич, Shi Zhongyu / globallookpress.com

Белград не станет членом Североатлантического альянса и сохранит военный нейтралитет. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил сербский президент Александр Вучич.

«Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет — Вучич», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее Вучич высказал точку зрения о том, что Соединенные Штаты сконцентрировали все свои силы против Российской Федерации. Также политический деятель указал на то, что он не уверен в том, что Белграду в итоге придется присоединиться к рестрикциям в отношении Москвы.