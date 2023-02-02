Президент Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет

Белград не станет членом Североатлантического альянса и сохранит военный нейтралитет. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил сербский президент Александр Вучич.
«Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет — Вучич», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Ранее Вучич высказал точку зрения о том, что Соединенные Штаты сконцентрировали все свои силы против Российской Федерации. Также политический деятель указал на то, что он не уверен в том, что Белграду в итоге придется присоединиться к рестрикциям в отношении Москвы.