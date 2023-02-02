Политолог Светов: «Главное, чтобы жители были за переименование Волгограда в Сталинград!»

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2023, 14:00 Антон Николаев,

Юрий Светов считает, что вопросы о переименовании городов нужно решать не политикам, а жителям. По его мнению, такие темы могут быть травматичными для населения. Об этом Светов сказал изданию «Аргументы недели».

«Вот эти вопросы о переименовании поднимает не общество, а общественные структуры, политические организации, которые в этом видят возможность поднять известность, получить какие-то симпатии. Самый известный случай - это возвращение Ленинграду его исторического имени Санкт-Петербург. В обществе было отрицательное отношение к словам о переименовании Ленинграда. Люди возмущались! Те, кто активно занимался этими процессами, придумали ход о возвращении исторического имени. И это прошло чуть-чуть. Очень травматичный был этот процесс. Возвращаясь к Волгограду, главное, чтобы жители были за переименование. Почему Сталинград? Почему не Царицын? Само имя не забыто, но надо спросить людей, а не политиков!»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает переименование Волгограда в Сталинград, так как опросы показали, что жители против этого.