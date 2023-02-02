Премьер-министр Украины Шмыгаль: ЕС выделит €25 млн на разминирование территории Украины

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2 февраля 2023, 14:17

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Европейский союз выделит €25 миллионов на программу по разминированию территории Украины. Об этом решении в своём Twitter-аккаунте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Накануне саммита ЕС – Украина в Киев прибыли европейские политики в их числе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, с которым Шмыгаль провёл встречу. По словам украинского премьер-министра, с Боррелем они договорились о программе разминирования на €25 миллионов и обсудили военную, различную помощь Украине, а также санкции против России.

Ранее Шмыгаль сообщал, что в случае поставки западных истребителей, украинским пилотам потребуется не менее полугода на освоение техники.