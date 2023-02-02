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Глава МИД Лавров назвал грубейшим нарушением международного права идеи Запада о трибуналах против России и репарациях

, 12:24

Глава МИД Лавров назвал грубейшим нарушением международного права идеи Запада о трибуналах против России и репарациях
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал грубейшим нарушением международного права идеи западных государств о трибуналах в отношении Москвы и репарациях. Об этом информирует РИА Новости.

«Идеи Запада о трибуналах против России и репарациях — грубейшее нарушение международного права, заявил Лавров», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также дипломат отметил, что основной причиной нынешнего противостояния Москвы Западу является убежденность Соединенных Штатов в собственном превосходстве.

Как сообщалось ранее в четверг, политический эксперт Сергей Марков в день 80-летия Победы советских войск в Сталинградской битве спрогнозировал, что «Россия выбьет американцев с Днепра».

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