Политолог Марков в день 80-летия Победы в Сталинградской битве предрек, что «Россия выбьет американцев с Днепра»

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2 февраля 2023, 11:53

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков 2 февраля, в день 80-летия Победы советских войск в Сталинградской битве, высказал прогноз о том, что «Россия выбьет американцев с Днепра». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале аналитика.

По словам Маркова, Соединенные Штаты, действующие руками украинской армии, «пришли на русскую реку Днепр, чтобы покорить Россию и другие народы».

«Но Россия выбьет американцев с Днепра, как она уже выбила немцев с Волги и с Днепра 80 лет назад», — предсказал автор поста.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал «антироссийским шабашем» готовящийся по инициативе киевской стороны «мирный саммит» 24 февраля.